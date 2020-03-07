Yurtdışından gelenler dikkat! Koronavirüsten korunma yolları! Koronavirüs nasıl bulaşır? 07.03.2020 14:00

Dünyayı alarma geçiren Koronavirüs yüzlerce ülkede görülmeye devam ediyor. Her geçen gün etkisi artan Koronavirüs, Çin’den sonra İtalya ve İran’da ölüme sebebiyet veriyor. Koronavirüsten korunma yolları büyük önem taşıyor. Sağlık kuruluşları Koronavirüsün yayılmaması için vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyor. Peki, Koronavirüs nasıl bulaşır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, yurtdışından gelenlerin kendilerini 14 gün izole etmesi gerektiğini belirtti. İşte, Koronavirüsten korunma yolları…

Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunma yolları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çin'den sonra başlıca İtalya ve İran'da binlerce kişinin ölümüne sebep olan Koronavirüsten korunmak için yapılması gereken birçok yol bulunuyor. Kişisel hijyenin ve temastan kaçınmanın büyük faydası bulunuyor. Uzmanlar arada mesafe bulunmasını öneriyor. Koronavirüsün en fazla yayılma yolu, nefes, öksürme veya hapşırma sonrası havada asılı kalan virüsler nedeniyle olmaktadır. Ayrıca, yurtdışından gelenlerin kendilerini 14 gün izole etmesi gerekiyor. Peki, Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Virüs havada 4-6 saat kalabildiği için, bir kişiye yaklaştığımız zaman ağzından çıkan damlacıklar virüsü bulaştırabiliyor. Bir virüsün bulaşıp hasta yapabilmesi için en az 10 bin ila 100 bin virüsün bulaşması lazım. Koronavirüs, bizim vücudumuza bulaştığı zaman hücrenin içerisine girip üremeye başlamaktadır.

Maske takıldığında, üst kısımdaki bölgenin açık olmasından dolayı, oradan girebilecek virüslerin de bulaşması söz konusu.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI!

Virüse karşı koruyan maskeler, her tarafı sarılmış olan, hiçbir yerden hava girişi olmayan, ağız kısmından soluma yaptığımız maskeler güvenlidir. Bu maskeleri öksüren birisinin takmasının daha önemlidir. Maskelerin ideal kullanma saati 6 saattir. 6 saatte bir maske değiştirmek önemlidir.

El yıkanırken sabun kullanmak önem taşımaktadır. Sıvı sabunlarda veya normal sabunlarda nötr değil antibakteriyel sabun kullanmak gerekmektedir. Elin iç ve dış kısmını köpürttükten sonra, eli iyi yıkamak önem taşımaktadır.

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;

- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

- Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.

- Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaş ve eşlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksektir. Bugünkü verilerle hastalığın %10-15 olguda ağır seyrettiği, yaklaşık %2 olguda da ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.