Yurt ücretleri iade ediliyor! Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere son dakika müjdesi 02.04.2020 11:58

Son dakika haberi... Yüz binlerce öğrenciye yurt ücreti müjdesi geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin yurt ücretlerinin iade edileceğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu, "380 bin öğrenciye yurt ücretleri iade ediliyor. Nisan, Mayıs ve Haziran'da da ücret alınmayacak" dedi. Kasapoğlu: "Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an itibarıyla iade edilmeye başlanmıştır." bilgisini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayı yurt ücretlerini vermiş yaklaşık 380 bin öğrencinin, ödediği ücretlerin iade edilmeye başlandığını bildirirken, geri ödenecek toplam tutarın 52 milyon 295 bin 858 TL olduğunu açıkladı.





Bakan Kasapoğlu, öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretleri iade ettikleri gibi Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de öğrencilerden ücret alınmayacağını vurguladı.