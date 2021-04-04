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Yunanlar Türk askerini görünce böyle kaçtı! İHA'lar kayıt altındaydı!

Yunanlar Türk askerini görünce böyle kaçtı! İHA'lar kayıt altındaydı!
04.04.2021 13:26
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Yunanistan’ın bir skandal hamlesi daha ortaya çıktı. Düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik unsurları müdahale etti. Söz konusu müdahale İHA tarafından anbean görüntülendi.


Yunan unsurlarının 2 Nisan'da aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik gayriinsani tutumu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yardım eli uzatması, bölgedeki İHA tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı.

Kayıtlarda Yunanistan'a ait LS-70 sahil güvenlik botunun Midilli Adası'nın kuzeyinde çocukların da bulunduğu 20-25 kişilik düzensiz göçmen grubunun lastik botuna tehlikeli şekilde yaklaştığı, tehlikeli manevralarla botu Türk kara sularına geri ittiği görülüyor.

Görüntülerin devamında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun gelmesi üzerine Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun yanından uzaklaşması, düzensiz göçmenlerin de Türk sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması yer alıyor.

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