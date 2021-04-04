Son dakika: 103 hadsiz amiralden darbe imalı bildiri! Bu bir kripto haberleşme mi? Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında açıkladı!

Son dakika haberleri… 103 hadsiz amiralin gece yarısı hükümeti hedef alan darbe imalı bildirisi Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ gelişmeleri ve skandal bildirinin perde arkasını AHaber canlı yayınında değerlendirdi. Coşkun Başbuğ da 15 Temmuz'a 103 gün kala 103 emekli amiral tarafından yayınlanan bildirinin arkasındaki sembolizm ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Son dakika haberi... Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Çok hedef odaklı siyasi bir faaliyet olabilir. Bir kurmay planlaması olabilir. Şekli ve içeriği itibariyla bakalım. Şekil olarak; Bir kere gece yarısı bildirisinin Türkiye'de siyasi tarihimizde nereye denk geldiği bellidir. İkincisi bildiri niteliği itibarıyla; Bu özü itibarıyla 'muhtıra' çağrışımıdır." dedi.

Okan Müderrisoğlu, "'Emekli amiraller rahatsız' meselesi yine Türk siyasi tarihinde darbe ya da muhtıra girişimlerinin organize edildiği süreçleri ifade eder." sözlerini kullandı.

Müderrisoğlu sözlerine şöyle devam etti:

İçerik olarak bakıldığında; 'Montrö - Sarıklı Amiral ve Mavi Vatan' üzerinden tanımlamalar yapılıyor. Aslında bunun altyapısını oluşturmak üzere iki konu daha gündeme geldi.

1 - İrtica ile ilgili olarak yönetmelikte yapıldığı söylenen değişiklik ve tartışma

2- Harp okullarında Atatürk İlke ve İnkılapları'nın kaldırıldığı yönünde iddialardı.

SİSTEMATİK BİR PLANIN PARÇASI

Hepsi sistematik bir biçimde gündeme gelmiş görünüyor. Bu bildiri de yani bana göre artık düşünceyi özgürlüğün ötesinde siyasal sonuç odaklı muhtıra'da; Açık bir şekilde Deniz Kuvvetleri'nde kritik pozisyonlarda görev yapan eski amiraller var. Bunlar içinde Deniz Kuvvetleri Komutanları da dahil olmak üzere var. Yani tesadüfen izah edilecek bir durum olmadığı çok açık.

FARKLI MERKEZDEN HAREKETE GEÇİLDİĞİNİ UYANDIRAN...

Burada kritik nokta; Bunun hem öncesi ve hem sonrası gerek hukuki hem istihbari yönüyle iyi araştırılması gereğidir. Anlık lokal bir tepkiden mi bahsediyoruz. Yoksa bir zincirleme reaksiyonun düğmesine basılmasından mı bahsediyoruz? Bu ikinci ihtimali göz önüne alarak daha dikkatli bakılmasında fayda var. Öyle anlaşılıyor ki; Türkiye'de gerek sosyolojiyi, gerek ekonomiyi, gerek siyaseti aynı anda içeren farklı merkezlerden harekete geçildiğini uyandıran birbirinden kopuk bir şekilde görünen aynı amaca hizmet edildiğini uyandıran faaliyetler var. O yüzden fotoğrafı doğru çekmek lazım.

Yani geceyarısı bildiri yayınladım. Kenara çekildim diyebilecekleri bir durum yok. Bunu şimdi hem toplum hem de hukuk önünde izah etmeleri gereken bir başka aşamaya geldiğimiz anlaşılıyor.

VESAYETİN PARÇASINA KONUŞLANDIRAN KAFA BU TÜR SEMBOLİZMİ SEVER

İYİ Partili Aytun Çıray'ın skandal bildiriye desteği ve 15 Temmuz'a 103 gün kala yapılan skandal bildiri hakkında Müderrisoğlu, "Bu da aslında kamuoyunun önünde cereyan eden faaliyet ve kamuoyuna yansımayan ilişki biçimleri açısından üzerinden durulmaya değer duruma işaret ederi. Bu kurmay kafa kendisinin bu anlamda vesayetin parçasına konuşlandıran kafa bu tür sembolizmi sever. Bu sembolizme yatkındır. Bu durumda en küçük bir 'ama'ya kapı aralanamaz. Örneğin montrö ile bir kaygınız varsa, bununla ilgili bir panel düzenlersiniz. Siyasetçileri, akademisyenleri, amirelleri çağırıp tartışırsınız." dedi.

15 TEMMUZ'A 103 GÜN KALA 103 EMEKLİ AMİRALİN BİLDİRİSİ: KRİPTO HABERLEŞME...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da 15 Temmuz'a 103 gün kala yayınlanan bildiri hakkında, "FETÖ'nün geçmiş tarihine baktığımızda ben bunu ihtimal dahilinde görürüm. Gece ben de gördüm; 15 Temmuz'a 103 gün kala 103 amiral diye... FETÖ'nün eski yaptıklarını hatırlarsak ağlayan bebekler, şifreli mesajlar... Sıradan bir terör örgütü olmadığını Cumhuriyet tarihinin hatta İnsanlık tarihinin teşkilatlanmış bildiğiniz istihbarat yapılanması faaliyetleri içinde bulunan bir örgüt olduğunu defalarca duyurduk. Böylesi bir örgütün şifrelemelerinde şaşırmamak lazım. Ben böyle bir kripto haberleşmenin olabileceğini özellikle vurgulamak isterim. Burada mühim olan bu kripto şifrenin kime gönderildiği. Kimin süreci başlattığı ve tetiklettiği. Ben bu yapılanmanın organize bir hareket olduğunu muhafelete görevin gece teslim edildiğini ve bu kanada da görevin gece teslim edildiğini aynı mekanizmanın bir anda harekete geçildiğini düşünür ve değerlendiririm." sözlerini kullandı.