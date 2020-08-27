Yunanistan'ı kimler yönetiyor? Gürsel Tokmakoğlu'ndan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

27.08.2020 22:18

Türkiye, Doğu Akdeniz’de kurulan kirli oyunu bozu. Batı, bu hamle sonrası var gücü ile Türkiye’nin üzerine geliyor. Yunanistan üzerinden alan kazanmaya çalışan başta Fransa, Güney Kıbrıs Rum kesimine dün savaş uçağı indirdi. Peki, Yunanistan'ı kimler yönetiyor? Tüm bu yaşananları Emekli Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında yorumladı. Tokmakoğlu, Fransa’nın ABD Başkanlık seçiminde de Donald Trump’a karşı Türkiye’yi karşısına alan Joe Biden’ın kazanacağını umduğunu açıkladı.