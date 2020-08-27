Fırıncı ile borçlunun odunlu kavgası: 8 yaralı

27.08.2020 22:18

Şanlıurfa’da 400 lira ekmek borcunu isteyen fırıncı, borçlu ailenin saldırısına uğradı. Borçlu kişi ve yakınları ile iş yeri çalışanları arasında çıkan fırının önündeki odunların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.