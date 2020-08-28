Türkiye'ye stratejik Doğu Akdeniz önerisi

28.08.2020 00:37

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan yeni hamlelerle yeni NAVTEX kararı aldı. Peki, Yeni NAVTEX ne, neden ilan edildi? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'nde değerlendirdi. "Özellikle Mısır ile Yunanistan arasındaki sözde anlaşma yok hükmündedir" diyen Özgür Tör, "Yunanistan ana karasının Doğu Akdeniz ile hiçbir bağlantısı yoktur. Yunanistan tarihten buyana hep tek başına hareket etmek yerine müttefiklerini yanına alarak hareket etmektedir." ifadelerine yer verdi. Yunanistan’ın yalnız bırakılması gerektiğine dikkat çeken Tör, Türkiye’nin sadece Libya ile sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Özgür Tör, “Doğu Akdeniz’e kıyısı olan bütün ülkelerle anlaşma yapmamız lazım” yorumunu yaptı.

Bugün Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 27 Ağustos'a kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 4 gün uzatılmış oldu.

Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimlere verilen isim. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir.