Yunanistan tahriklerine uyarı CHP'li Türker Ertürk'ü rahatsız etti! "Bir gece ansızın gelemezsin"

Yunanistan, Ege'de uyguladığı tahrik politikası ve Türkiye'yi hedef alan hamlelerine devam ederken Türkiye'nin Yunanistan'a yaptığı uyarı CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ü rahatsız etti.

GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİKİ ADALAR'I SİLAHLANDIRDILAR

Ege'yi mülteci mezarlığına çeviren ve her fırsatta Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'ın son skandalı da geçtiğimiz günlerde patladı.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti.

İHA'LARIMIZ YUNAN HUHUKSUZLUĞUNU GÖRÜNTÜLEDİ

Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.

CHP'NİN KANALI HALK TV'DE YUNAN DİLİ!

Konu CHP'nin kanalı Halk TV'de tartışılırken skandal ifadelerle adeta Yunanistan savunuldu.

YUNANİSTAN'IN UYARILMASI TÜRKER ERTÜRK'Ü RAHATSIZ ETTİ!

Konuyu tartışan konuklardan CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'a yaptığı "Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz." uyarısını hedef aldı.

"BİR GECE ANSIZIN GELEMEZSİN"

Ertürk, "Ne diyorsunuz siz? Bir gece ansızın gelebilirim! Bir kere bu konuda uzmanlığım olduğu için söylüyorum. Bir gece ansızın gelemezsin!" dedi.

ABD'nin bölgede olduğu için Türkiye'nin bunu yapamayacağını söyleyen Ertürk, "Midilli adasına sığınma yapacaksak bunu görecekler zaten… Yani ne demek bu 'Bir gece ansızın gelemezsin' Şimdi hem yapamayacağın şeyi söylüyorsun hem de tehdit algısı yaratıyorsun." şeklinde Yunanistan medyasında göreceğimiz açıklamalara imza attı.

TÜRKİYE'YLE ALAKASI YOK RUSYA İÇİN YAPIYORLAR

ABD'nin ve Yunanistan'ın burnumuzun dibindeki adaları silahlandırmasına tek kelime etmeyen Ertük bunun Türkiye'yle alakası olmadığını iddia etti.

Ertürk, "Doğrudur. ABD üsleri var. Nerede var? Dedeağaç'ta Larissa'da Skyros'da Suda'da var. Bunlar Türkiye için yapmıyor. Rusya için yapıyor!" dedi.