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Yunan savaş uçakları aratırma gemisi TCG Çeşme'yi taciz etti

Yunan savaş uçakları aratırma gemisi TCG Çeşme'yi taciz etti
23.02.2021 15:44
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Yunanistan'dan Kuzey Ege'de araştırma yapan TCG Çeşme gemisine alçakça bir taciz girişimi geldi. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16, Kuzey Ege'de uluslararası sularda bilimsel ve teknik araştırma yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Yunan savaş uçaklarından biri 2 deniz mili mesafeden TCG Çeşme gemisine "chaff fişeği" bırakarak tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise 1000 metre irtifadan yapılan bu tacize karşılık verildiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı ilk açıklamada "Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.


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