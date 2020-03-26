YÖK son dakika üniversite tatil açıklaması... Üniversite tatili uzatıldı mı? Üniversite bahar dönemi iptal mi? 26.03.2020 14:27

YÖK son dakika üniversite tatil açıklaması geldi! Üniversite tatili uzatıldı mı? MEB'in açıkladığı tatil kararının ardından üniversite öğrencilerinde gözler YÖK açıklamasına çevrilmişti. YÖK'ten yapılan açıklamanın ardından üniversite tatili uzatıldı mı sorusu gündeme oturdu. YÖK Başkanı Saraç düzenlediği basın toplantısıyla merak edilen sorulara açıklık getirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, üniversitelerde bahar dönemi için yüz yüze eğitimin "sonlandığını" duyurdu. Üniversite öğrencileri günlerdir tatil kararının olup olmadığını araştırıyordu. Peki, üniversite tatili uzatıldı mı? Bahar dönemi iptal mi? Üniversite vize final sınavları ne olacak? İşte detaylar...

Üniversite tatili uzatıldı mı? YÖK son dakika üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin araştırmalar sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisi YÖK'ün yapacağı açıklamaları takip ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime 30 Nisan'a kadar ara verilmesinin ardından üniversite tatil uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Üniversitelerde vize döneminin yaklaşmasıyla birlikte üniversite vize sınavları iptal mi sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte, üniversite öğrencilerini ilgilendiren son gelişmeler!

ÜNİVERSİTE TATİLİ UZATILDI MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Saraç, "Bahar döneminde yüz yüze eğitim yok." dedi. Böylelikle üniversitelerde bahar dönemi için yüz yüze eğitim sonlanmış oldu.

İşte YÖK Başkanı Saraç'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik."

"Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak."

"Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. "

YÖK'TEN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle üniversitelere verilen tatil döneminde uygulanacak olan 'Dijital, Uzaktan Eğitime' ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

YKS ERTELENDİ!

YKS sınavının tarihinde de değişiklik yapıldığı açıklandı. Saraç, YKS 25-26 Temmuz'da yapılmasına karara bağladığını duyurdu. Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, küresel ölçekte yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında, "YÖK hızla harekete geçmiş ve konuya ilişkin olarak oluşturulan kurullarımız bu sürecin eğitim ve öğretime muhtemel etkileri üzerine belli senaryolar üzerinde çalışma başlatmıştı. Bundan dolayıdır ki yükseköğretimde eğitime ara verilmesi kararından önce bir takım tedbirler üniversitelerimize gönderilmişti. Bu bir haftalık süre içerisinde de eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin mümkün olduğunca kesintisiz yürütülebilmesi için bir model planlaması yapıldı. Bu süreçte dünya örnekleri de incelendi. Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararlar değerlendirildi. 13 Mart tarihinde, yani bu ara verilişini hemen akabinde de uzaktan öğretim altyapıları ve insan kaynaklarının durumu konusunda üniversitelerimizden acil olarak bilgi istendi, üniversitelerimizde Salgın Danışma Komisyonları oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

Saraç, konuşmasına söyle devam etti:

*TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır. Uygulama konusuna gelince; üniversitelerimiz senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmaksızın) uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilir.

*İçinde bulunulan ortamda senkron uygulamaların güçlüğü göz önüne alındığında üniversitelerimizin özellikle ön lisans ve lisans programlarında asenkron uygulamalara ağırlıkla yöneleceği tahmin edilmekte olup daha çok etkileşim içeren senkron uygulamalar da YÖK tarafından teşvik edilecektir"

*23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak. Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır.

*TRT üzerinden üniversite öğrencileri için ortak dersler yayınlanacak.

ÜNİVERSİTE VİZE SINAVLARI İPTAL Mİ?

Saraç, üniversitelerde vize sınav tarihlerine ilişkin, "Denetlenebilir olma kaydıyla üniversitelerimizin bu hususları yönetebileceğini düşünüyoruz. Her üniversitenin kendi şartları içinde yürütebileceğini düşünüyoruz" dedi.