27.06.2020 13:34

YKS TYT zor muydu kolay mıydı? YKS TYT sınav yorumları 2020! Milyonlarca öğrenci üniversite hayallerini gerçekleştirebilmek için 27 Haziran tarihinde düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne giriş yaptı. TYT olarak da bilinen sınavın nasıl geçtiği öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, YKS TYT zor muydu kolay mıydı? Tüm Özel Öğretim Kurumları Başkanı İbrahim Taşel tyt sınavının bitmesinin ardından A Haber canlı yayınında ''Tyt zor muydu kolay mıydı?'' sorusunu yanıtladı. İşte TÖDER başkanının sınava dair açıklamaları...