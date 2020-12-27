Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 27 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
"TEMASLI SAYISI VE TEST TALEBİ DE AZALIYOR..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka ve hasta sayısının düştüğünü bildirdi. Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak." ifadelerine yer verdi.
26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU