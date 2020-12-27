"TEMASLI SAYISI VE TEST TALEBİ DE AZALIYOR..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka ve hasta sayısının düştüğünü bildirdi. Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak." ifadelerine yer verdi.