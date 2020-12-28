Koronovirüs aşısı Türkiye'ye son dakika geldi mi? Tüm dünyagibi ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınından kurtulmak için aşı üretilmesi ve ülkemize de gelecek olması umutları yeşertti ve vatandaşları sevindirdi. Aşının ülkemize gelişinin ise erteleneceği haberleri gündemde büyük etki yarattı ve vatandaşlar konuyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki Çin aşısı ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanı Fahretttin Koca hangi açıklamaları yaptı? İşte ayrıntılar…

Çin'den gelecek olan kovid-19 aşısı için tarih verilmişti fakat ertelenme söz konusu oldu. Vatandaşlar Koronovirüs aşısı Türkiye'ye son dakika geldi mi? Çin aşısı ne zaman gelecek? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıkça araştırmaya başladı. Diğer yandan koronavirüs aşısının zorunlu olup olmayacağı da merak ediliyordu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

AŞILARIN GELİŞ TARİHİ ERTELENDİ Mİ?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'deki koronavirüs alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini belirterek, "Yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

Aşıların videosunu da paylaşan Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU MU OLACAK?



Koca açıklamasında, "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak." ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Çin'den aşı pazar gecesi yola çıkıyor. Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak. Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor. İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak. Günde 1,5-2 milyon kişi aşılanabilir." ifadelerini kullanmıştı.