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CHP'li Sinem Dedetaş'ın gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı

CHP'li Sinem Dedetaş'ın gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı

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CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık belediye iştiraki Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında 1,078 milyar TL tutarında paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığını; müteahhitlerden icbar yoluyla 361,39 milyon TL'nin tahsil edildiğini tespit etti.

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Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

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