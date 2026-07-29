CHP'li Sinem Dedetaş'ın gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık belediye iştiraki Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında 1,078 milyar TL tutarında paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığını; müteahhitlerden icbar yoluyla 361,39 milyon TL'nin tahsil edildiğini tespit etti.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber