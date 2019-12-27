Türkiye'nin yerli otomobili bugün Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtıldı. İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobili...
Yerli otomobil tanıtıldı! İşte Türkiye'nin yerli SUV ve Sedan arabası |Video görüntülü izle27.12.2019 16:30
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