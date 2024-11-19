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Yenidoğan Çetesi bebekleri nasıl öldürdü? Ölüm kapanının şeması nasıl? Sanıklardan kan donduran itiraflar!
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Yenidoğan Çetesi bebekleri nasıl öldürdü? Ölüm kapanının şeması nasıl? Sanıklardan kan donduran itiraflar!

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 13:14

"Yenidoğan Çetesi" olarak anılan ve bebekleri daha fazla para kazanma amacıyla yoğun bakım ünitelerine sevk ettikleri iddiasıyla yargılanan sağlık çalışanlarının davası ikinci gününde devam etti. Hukukçu Zafer İşeri, A Haber'de yaptığı açıklamada, sanıkların suç örgütü kurmak ve yönetmekle itham edildiğini, ayrıca iddianamede yer alan bilgilere göre 10 bebeğin ölümünden sorumlu olduklarını belirtti. İşeri, olayın kasıtlı çocuk öldürme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiğini ifade etti. İşte örgüt şeması ve sanıkların itirafları.

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