"Yenidoğan Çetesi" olarak anılan ve bebekleri daha fazla para kazanma amacıyla yoğun bakım ünitelerine sevk ettikleri iddiasıyla yargılanan sağlık çalışanlarının davası ikinci gününde devam etti. Hukukçu Zafer İşeri, A Haber'de yaptığı açıklamada, sanıkların suç örgütü kurmak ve yönetmekle itham edildiğini, ayrıca iddianamede yer alan bilgilere göre 10 bebeğin ölümünden sorumlu olduklarını belirtti. İşeri, olayın kasıtlı çocuk öldürme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiğini ifade etti. İşte örgüt şeması ve sanıkların itirafları.