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MHP GRUP TOPLANTISI (19 Kasım 2024)
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MHP GRUP TOPLANTISI (19 Kasım 2024)

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 11:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, muhalefetin İsrail ile ticaret yalanına tepki göstererek "Türkiye 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile tüm ticaretini kesmiştir. Bu konudaki manipülasyon siyonizme hizmettir" dedi. Cumhur İttifakı'nda 'görüş ayrılığı' iddialarına da tepki gösteren Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki bağı sulandırmaya çalışan köşebaşı fitnebazlar iyice azıttı. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yedi düvel nefretiyle üzerimize gelse de ilke ve irademizden taviz vermeyiz. Başkaları gibi soluğumuz kesik değildir" diye konuştu. Korsan yeminli teğmenler hakkında da konuşan Bahçeli "MSB'nin kararına saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

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