Türkiye'de 225 binden fazla kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında tatil edilen ilk ve orta dereceli okulların 31 Ağustos itibariyle yeniden eğitime başlayacağı duyuruldu. Bu kapsamda. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, okullarda virüs tedbirlerini en üst seviyede uygulamak için protokol imzaladı. Öğrenciler ve öğretmenler için hijyen kılavuzu hazırlandı. Peki okullarda Kovid-19'a karşı hangi tedbirler alınacak? Sınıfllarda oturma düzeni nasıl olacak? Hijyen kuralları nasıl olacak? A Haber muhabiri Rüya Akkyuş canlı yayında Ankara'da yeni tip koronavirüs tedbirleri alınmış örnek bir okulu sizler için gezdi.
Yeni normalde okullar nasıl eğitim verecek? A Haber okullarda alınan Kovid-19 önlemlerini görüntüledi
27.07.2020 15:35
- Yeni normalde okullar nasıl eğitim verecek? A Haber okullarda alınan Kovid-19 önlemlerini görüntüledi
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