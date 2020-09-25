Yeni koronavirüs tedbirleri alınacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

25.09.2020 20:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'da önemli açıklamalarda bulundu. Koca "Yeni tedbirler olacak mı?" sorusunun da yanıtını verdi. Koca, "Özellikle şu dönemde ilave daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'da önemli açıklamalarda bulundu. Koca "Yeni tedbirler olacak mı?" sorusunun da yanıtını verdi.

Koca, "Özellikle şu dönemde ilave daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.