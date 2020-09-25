CHP’li Özgür Özel’den ‘Kobani olayları’ operasyonunda gözaltına alınan HDP’lilere destek!

25.09.2020 23:15

HDP'nin yaptığı sokak çağrısından sonra çıkan ‘Kobani olayları’na ilişkin bu sabah başlatılan operasyonlarda HDP’li isimler gözaltına alındı. HDP'ye, gizli seçim ortağı CHP'den tam destek geldi. Kılıçdaroğlu HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak dayanışma mesajı verirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise skandal ifadelerle gözaltıları eleştirdi. HDP’ye sahip çıkan Özel’in açıklamalarının ardından sosyal medyadan tepki yağdı.