Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ABD Büyükelçisi Satterfield'a sert tepki!

25.09.2020 20:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'in "Türkiye'nin ilaç şirketlerine borcu olduğu" iddialarına tepki gösterdi. Bakan Koca, "Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'in sözlerine tepki gösterdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in ilaç firmalarıyla ilgili sözlerini değerlendirirken, "Sayın Büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum." dedi.

Bakan Koca, Samsun Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçi Satterfield'in ilaç firmalarıyla ilgili sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Koca, bu açıklamayı talihsiz bulduğunu söyledi.

Bu dönemde başta Bakanlıkları olmak üzere üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi malzemeyle ilgili eskiden beri gelen ödeme sorununu çözmek konusunda bir yaklaşım içinde bulunduklarını dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili bugüne kadar olan borçları bir takvime bağlayarak ödeme planı yapılması istendi. Bununla ilgili görüşmelere de başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorun bulunmadığını, malzemeyle ilgili görüşmelerin de başladığını söylemek istiyorum."

TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Bakan Koca, süreçle ilgili olarak firmalarla görüşüldüğüne dikkati çekerek, "Tam bu süreçte, ilgili firmalarla görüşüldüğü dönemde, bir ödeme planı yapılması istendiği bir dönemde Sayın Büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

AMERİKALI BÜYÜKELÇİNİN İFTİRALARI

Satterfield, "Türkiye'deki devlet hastanelerinin ABD ve diğer ülkelerdeki ilaç şirketlerine 2,3 milyar dolar borcu olduğunu" iddia etti. ABD'li büyükelçi, söz konusu borcun geçen yıl 230 milyon dolar civarında olduğunu belirtti.

Bir yıl sonra ABD'li şirketlerden borç indirimi talep edildiğini söyleyen Satterfield, borçların ödenmemesinin ya da ödemelerin eksik yapılmasının sonuçları olacağını kaydetti.