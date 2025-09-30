PODCAST
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 11:16
Milli Güvenlik Kurulu bugün Başkan Erdoğan’ın liderliğinde toplanacak. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nın yeni görevleriyle ilk kez yer alacağı MGK’da İsrail’in saldırıları, bölgesel güvenlik ve Terörsüz Türkiye gündemde olacak.
