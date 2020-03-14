Son dakika: İran'da yeni koronavirüs önlemi: Kum'daki cami ve türbeler kapatıldı 14.03.2020 19:56

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya diz çöktüren koronavirüs salgınıyla ilgili pek çok ülkeden haberler gelmeye devam ediyor. Virüs yüzünden dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Haber merkezlerine düşen son dakika haberine göre İran basını koronavirüs gerekçesiyle Kumdaki Hz. Masume ve Cemkeran camisi başta olmak üzere tüm türbelerin İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kapatıldığını bildirdi. İran'da türbelerin demirleri ve korkulukları yalayarak şifa bulmayı umut edem İranlıların görüntüsü sosyal medyayı sallamıştı.

İRAN'DA YENİ TİP KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAN KAYBI 611'E YÜKSELDİ

İran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bu kapsamdan toplam can kaybının 611'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1365 kişi artarak 12 bin 729'a ulaştığını ifade etti.

4 BİN 339 KİŞİ İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ

Cihanpur, şimdiye kadar bu virüs nedeniyle tedavi gören 4 bin 339 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.



