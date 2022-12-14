Yengesinin kanser tedavisi parasını alıp ortadan kaybolan adam, Ezel dizisinden etkilenerek adını "Ezel Bayraktar" olarak değiştirdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine çok ilginç bir olay yaşandı. Tuğba ve Mehmet Aslanhan çifti, Anlı'nın kapısını çaldı. Mehmet Bey, kardeşi Ömer'in 300 bin TL'lik birikimlerini çaldığını anlattı. Kansere yakalandığını belirten genç kadın ise "Kanser olmasaydım bu parayla tüp bebek tedavisine başlayacaktık" dedi.

Ömer Can Aslanhan, canlı yayına katıldı. Aslanhan'ın, 2 ay önce Ezel dizisindeki Ezel Bayraktar karakterinin ismini aldığı ortaya çıktı. Kardeşi ile yüzleşen Bayraktar, parayı harcadığını açıkladı. "Oyuncu olacağım. Paramı kazanınca onlara ödeme yapacağım" ifadelerini kullandı.