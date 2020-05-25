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37. ölüm yıl dönümünde dava ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek

37. ölüm yıl dönümünde dava ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek
25.05.2020 22:05

Yaşamı boyunca fikirleri yüzünden sık sık zindana atıldı. Kalemi sert ve keskindi. 1946'da dönemin CHP'li Başbakan'ından "Yazma! Ne kadar para istersen verelim" teklifi aldı. Ancak üstad cevap dahi vermedi. Bugün vefatının 37. yıl dönümü olan üstad Necip Fazıl Kısakürek'in anısına A Haber'in hazırladığı özel portre haberi...


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