Yaraladıkları yavru domuzu av köpeklerine parçalatan avcılar cezadan kaçamadı! Denizli'de tepki çeken görüntü

Son dakika haberine göre 4 avcı, tüfekle vurup yaraladıkları yavru domuzu köpek sürüsüne parçalattı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine kimlikleri belirlenen 4 avcıya toplam 17 bin 561 lira ceza kesildi. Bir kişiye ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana eziyet ve işkence yapmak suçundan 1033 lira ceza verildi.