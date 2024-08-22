Amasya'nın Suluova ilçesinde, atık su arıtma tesisi inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, Eymir Mahallesi'ndeki Suluova Belediye Mezbahanesi karşısındaki şantiyede saat 15.00 civarında gerçekleşti. İnşaat sırasında ani bir toprak kayması oldu ve işçilerden Mustafa Yanar (53), devrilen toprak yığını altında kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla Yanar, toprak altından çıkarıldı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu kritik olan Yanar, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.