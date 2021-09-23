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    • Güncel
    • 23.09.2021 08:43
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    • 23.09.2021 08:44
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden peş peşe uyarılar! İstanbul'da yağış başladı trafik kilitlendi

    Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Gece boyu devam eden sağanak sonrası İstanbullular güne yağışla uyandı. Devam eden yağışla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika 21 il için sarı 3 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan İstanbul’da erken saatlerden itibaren etkili olan yağışlar sonrası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul yağış başladı trafik kilitlendi

    İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.


    Bu nedenle kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu.

    Anadolu Yakası'nda D-100 Kara Yolunda her iki istikamette de Göztepe ile Kartal arasında, TEM otoyolunda Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu oluştu.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönünde ve bağlantı yollarında trafik yoğun olarak ilerliyor.

    Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri, O-3 bağlantı yolu, Metris kavşağı ve Seyrantepe, D-100 Kara Yolu Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Şirinevler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Sahil yolunda ise Ataköy, Dolmabahçe, Ortaköy arterlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

    Yenibosna, Şirinevler, Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy metrobüs duraklarında ise yolcu yoğunluğu olduğu görüldü.

    İBB Trafik uygulamasına göre 08.30 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI
        Güney iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR
        Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.


        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Yağışların, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
        Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 22°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış




        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, Muğla dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyıları ile Güney ve İç Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 15°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 24°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 29°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        HATAY °C, 27°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ISPARTA °C, 19°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 17°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 16°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 13°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        KONYA °C, 16°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        SİNOP °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            RİZE °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            SAMSUN °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            TOKAT °C, 16°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            KARS °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            VAN °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 29°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            GAZİANTEP °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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            İstanbul yağış başladı trafik kilitlendi
            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden peş peşe uyarılar! İstanbul'da yağış başladı trafik kilitlendi
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