Haberler Video Haber Videoları Yağmur kenti yerle bir etmişti... İzmir’de esnaftan Kılıçdaroğlu’na altyapı tepkisi

Yağmur kenti yerle bir etmişti... İzmir’de esnaftan Kılıçdaroğlu’na altyapı tepkisi

Yağmur kenti yerle bir etmişti... İzmir’de esnaftan Kılıçdaroğlu’na altyapı tepkisi
06.02.2021 16:03
Ana Sayfa 00:47
İzmir'de vatandaştan Tunç...
Ana Sayfa 00:19
Tacize uğrayan kadın o anları...
Ana Sayfa 02:38
İzmir’de esnaftan...
Ana Sayfa 00:45
Ceylan Bodrum'daki evini...
Ana Sayfa 01:00
İbo Show konukları kimlerdir?...
Ana Sayfa 00:41
Şanlıurfa'da ele geçirildi!...
Ana Sayfa 00:49
Alişan ve Buse Varol çiftinin...
Ana Sayfa 02:34
Antalya'da sahiller turistlere...
Ana Sayfa 01:42
Seralarda saklanıyorlardı!...
Ana Sayfa 00:16
Dışişleri'nden İsrail...
Ana Sayfa 00:48
Çiftçilere saldıran...
Ana Sayfa 02:42
İkinci el araç aldı! Şoku...

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, İzmir’de meydana gelen selden zarar gören esnafı ziyaret etti. Cadde üzerinde bulunan bir emlak dükkanını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada dükkanı işleten Saadet Körbulak ile bir diyalog yaşadı. Selde çok büyük zarar gördüğünü söyleyen esnaf Saadet Körbulak, “Zararımın karşılanmasını istiyorum. Bilgisayarların dahil her şey yüzmüş gitmiş. İzmirli olarak altyapının düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben eski tekstilciyim. Yurt dışına yıllarca gittim bu yağan yağmurun 20 katı fazlası yağmur yağdığını gördüm. Orada böyle şeyler yaşanmıyor, neden cennet Türkiye’mizde yaşanıyor. Çok yağış olmuş olabilir; ama Avrupa’da o kadar çok yağıyor ki. Hollanda’yı biliyorsunuz deniz yukarıda, onlar çözmüş biz niye çözemiyoruz. Biz de çok zeki insanlarız. O kadar güzel bir yerde yaşıyoruz ama ben bu duruma gerçekten çok üzülüyorum” dedi.


Haber Videoları