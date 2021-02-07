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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan CHP'ye HDP tepkisi: Yan yana gelmekten neden korkuyorsunuz?

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan CHP'ye HDP tepkisi: Yan yana gelmekten neden korkuyorsunuz?
07.02.2021 10:21
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CHP ile HDP arasındaki görüşmenin ardından ev sahibi olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak basın açıklaması vermemesi yandaşı Halk TV’nin sunucusu Ayşenur Arslan’ı kızdırdı. HDP sevicisi olduğunu açıkça gösteren Arslan, Kılıçdaroğlu’na “HDP ile yan yana gelmekten neden korkuyorsunuz?” diye sordu.


Gelecek seçimler için ittifak zemini oluşturmak adına tüm siyasi partilerde hareketlilik devam ediyor.

Hareketliliğin en yoğun oldu yer ise muhalefet partilerinde.

Geçtiğimiz cuma günü ittifak görüşmeleri için ilk olarak Saadet Partisi ile görüşen HDP'nin ikinci durağı CHP oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.

CHP'de parti ziyaretleri sonrası her görüşmenin sonunda rutin olarak yapılan ortak basın açıklaması bu sefer olmadı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha önce partisini ziyaret eden, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Meral Akşener ile ikili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı ancak HDP ile kameraların karşısına geçmekten bu sefer çekindi.

Toplantı sonrası Mithat Sancar, beraberindeki heyetle birlikte kameralar karşısına geçerek tek başına açıklama yaptı.

AYŞENUR ARSLAN KIZDI
CHP'nin HDP'ye yönelik bu tavrı, muhalefet medyasında tepkilere neden oldu. HDP ile CHP ilişkilerine zarar gelmesinden korkan muhalefet cephesi, CHP'ye sert eleştirlerde bulundu.

O isimlerden biri de Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan...

Halk TV'de geçtiğimiz cuma günü Medya Mahallesi programında CHP'nin HDP ile yan yana gelmesinden neden korktuğunu sorgulayan Arslan, programda şu ifadeleri kullandı;

KÜÇÜCÜK PARTİLERLE BİR ARAYA GELİYORSUNUZ DA...
"Ortada biliyorsunuz HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, bir yanında HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, diğer yanında HDP Sözcüsü Ebru Günay...Ev sahipleri yoktu! Şimdi biz bu tür buluşmalarda hep görüyoruz. Mesela Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile Babacan ya da Meral Akşener İle Davutoğlu...Hatta küçücük varlığı yokluğu bile oy oranına baktığınızda zor seçilen bazı küçük partiler var. Onların genel başkanlarının kabulünde bile öyle bir şey görüyoruz. Ama burada görmedik."

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