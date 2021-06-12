Yağış başladı! Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı...

Son dakika haberi... Hafta sonunun gelmesiyle vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını araştırıyor. Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü yurdun büyük bölümünde hafta sonu ve önümüzdeki hafta da yağışların devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.