Haberler Video Haber Videoları Yağış başladı! Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı...

Yağış başladı! Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı...

Yağış başladı! Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı...
12.06.2021 13:59
Ana Sayfa 00:48
Yerli aşıda sona doğru!
Ana Sayfa 02:00
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda göz...
Ana Sayfa 03:22
Osmangazi Köprüsü’nde korkutan...
Ana Sayfa 00:22
Türkiye-İtalya maçında Can...
Ana Sayfa 01:30
Yağışlar devam edecek mi?
Ana Sayfa 01:41
Adana'da 90 firariye şafak...
Ana Sayfa 04:03
Gaziantep'te feci kaza!...
Ana Sayfa 07:54
Şenol Güneş: Daha güzel futbol...
Ana Sayfa 14:24
Raşit Aydın'ın Abdullah Gül'ün...
Ana Sayfa 05:03
Şeyh'in bir sözüyle barış ilan...
Ana Sayfa 00:56
Eda Taşpınar sınır tanımıyor!...
Ana Sayfa 09:43
Esra Erol’da yumruk yumruğa...

Son dakika haberi... Hafta sonunun gelmesiyle vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını araştırıyor. Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü yurdun büyük bölümünde hafta sonu ve önümüzdeki hafta da yağışların devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.


Haber Videoları