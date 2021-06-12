Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.06.2021 09:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2021 09:43
    ABONE OL

    Yağışlar devam edecek mi? Hafta sonu nasıl? 'den peş peşe uyarıları

    haberi... Hafta sonunun gelmesiyle vatandaşlar nun nasıl olacağını araştırıyor. Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü yurdun büyük bölümünde hafta sonu ve önümüzdeki hafta da yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde hava durumu.

    Yağışlar devam edecek mi?

    Son dakika haberi... "Hava durumu nasıl olacak?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Yağışlar devam edecek mi?

    Öte yandan yağışlı sistemin bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta da yurdun büyük bir bölümünde devam etmesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 28°C
    Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 23°C
    Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 24°C
    Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, İç kesimleri ile Antalya, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 30°C
        Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 26°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 27°C
        Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 24°C
        Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 23°C
        Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 24°C
        Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 24°C
        Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 23°C
        Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 22°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu yarın parçalı çok bulutlu

        SİNOP °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BAYBURT °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 25°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            IĞDIR °C, 34°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KARS °C, 25°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İstanbul-Ankara 35 dk daha kısalacask
            Haberler Güncel Yağışlar devam edecek mi? Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji'den peş peşe son dakika uyarıları