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Vuhan'da son koronavirüs hastanesi de kapatıldı! Doktorlar maske çıkartarak kurtardı

Vuhan'da son koronavirüs hastanesi de kapatıldı! Doktorlar maske çıkartarak kurtardı

13.03.2020 12:03

Son dakika haberi... Koronavirüsün çıkış noktası olarak gösterilen Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsle mücadele için kurulan son hastane de görevini tamamlayarak kapatıldı. Doktorlar, hastane önünde maskelerini çıkardıkları bir video paylaştı.


Koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan Çin'den gelen son görüntüler umut verir nitelikte. Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsle mücadele için kurulan son hastane de görevini tamamlayarak kapatıldı.

DOKTORLAR MASKE ÇIKARTTI
Doktorlar, hastane önünde maskelerini çıkardıkları bir video paylaştı.

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