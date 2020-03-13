Vuhan'da son koronavirüs hastanesi de kapatıldı! Doktorlar maske çıkartarak kurtardı

Son dakika haberi... Koronavirüsün çıkış noktası olarak gösterilen Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsle mücadele için kurulan son hastane de görevini tamamlayarak kapatıldı. Doktorlar, hastane önünde maskelerini çıkardıkları bir video paylaştı.
Koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan Çin'den gelen son görüntüler umut verir nitelikte. Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsle mücadele için kurulan son hastane de görevini tamamlayarak kapatıldı.
DOKTORLAR MASKE ÇIKARTTI
Doktorlar, hastane önünde maskelerini çıkardıkları bir video paylaştı.
İLK KEZ TEK HANELİ RAKAM!
Ülkede Kovid-19'dan can kaybı ve yeni vaka sayısı ilk defa tek haneli rakamlara düştü.
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