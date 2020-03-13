Vuhan'da son koronavirüs hastanesi de kapatıldı! Doktorlar maske çıkartarak kurtardı 13.03.2020 12:03

Son dakika haberi... Koronavirüsün çıkış noktası olarak gösterilen Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsle mücadele için kurulan son hastane de görevini tamamlayarak kapatıldı. Doktorlar, hastane önünde maskelerini çıkardıkları bir video paylaştı.