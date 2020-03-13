Son dakika: Cuma namazı camide kılınacak mı? Evde Cuma namazı kılınır mı? 13.03.2020 12:20

Son dakika haberi... Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir." ifadelerine yer verildi. Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar "Cuma namazı kılınacak mı? Camilerde Cuma namazı olacak mı ve evde kılınır mı?" sorularının yanıtını arıyordu.