Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 179'a yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 3 bin 179'a, vaka sayısı ise 4 bin 20'sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813'e yükseldi.

Ülkede son haftalarda hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 yeni Kovid-19 vakası saptandı.