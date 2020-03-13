Bugünkü
Takvim

'den bomba iddia! ü Wuhan'a getirdi!

İlk olarak 'de ortaya çıkan ve dünyayı adeta esir alan yeni tip hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün sıfır noktası olarak kabul edilen Wuhan'dan yayılan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüs hakkında bomba etkisi yaratacak bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Twitter’daki hesabından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield’in görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Redfield’in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Kovid-19 saptandığı sözlerini aktardı. Cao, CDC’nin bu açıklamayla yakalandığını ima ederek, ilk hastanın ABD’de ne zaman ortaya çıktığını, salgının kaç kişiye bulaştığını ve hangi hastanelerin kullanıldığını s

  • Güncel
  • 13.03.2020 08:05
  •  - 
  • Son Güncelleme: 13.03.2020 08:10
ABONE OL

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 179'a yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 3 bin 179'a, vaka sayısı ise 4 bin 20'sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813'e yükseldi.

Ülkede son haftalarda hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Çin'den bomba iddia! Koronavirüsü Wuhan'a ABD getirdi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri