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Viranşehir kaza haberi: Genç Mühendis böyle hayatını kaybetti!
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Viranşehir kaza haberi: Genç Mühendis böyle hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:20 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:20

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Mardin yolu üzerinde genç mühendisin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde genç mühendisin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Salı günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen BMC marka tır, kavşaktan geçmeye çalışan Yusuf Batar'ın (25) kullandığı 48 ASJ 109 plakalı Ford marka otomobile çarptı.

Kaza anı kameraya yansıdı
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada kontrolden çıkan tır devrilirken hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yusuf Batar ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Batar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünü yeni bitirdiği öğrenilen genç mühendis, gözyaşları içerisinde defnedildi.

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