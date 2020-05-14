Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi şehit oldu. Silahlı saldırı sonrası Van Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında "Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırıda bir belediye çalışanımız ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, araçta bulunan diğer belediye çalışanımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş ve Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. Van'da Vefa Destek ekibine hain saldırının düzenlendiği olay yeri görüntülendi. İşte kalleş saldırının yapıldığı yer...
Van'da Vefa Destek Grubuna silahlı saldırı 2 ölü, 1 yaralı! (Olay yerinden görüntülendi)
14.05.2020 16:29
- Van'da Vefa Destek Grubuna silahlı saldırı 2 ölü, 1 yaralı! (Olay yerinden görüntülendi)
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