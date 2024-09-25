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Van'da 'Gürz-16' operasyonu: 1 terörist ex!
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Van'da 'Gürz-16' operasyonu: 1 terörist ex!

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 11:52 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 11:52

Van Çatak'ta düzenlenen 'Gürz-16' operasyonunda 1 terörist silahı ile etkisiz hale getirildi. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Hainlere nefes aldırmayacağız." diyerek operasyonların yıl boyunca her koşulda kararlılık ile devam ettiğini ifade etti.

Terör kaynağında yok edilmeye devam ediliyor. Yaz kış demeden yıl içindeki operasyonlarını hız kesmeden sürdüren güvenlik güçlerimiz teröristleri nefes aldırmıyor.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen 'Gürz-16' operasyonu kapsamında 1 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

"HAİNLER NEFES ALAMAYACAK"

Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, operasyon kapsamında silahı ile etkisiz hale getirilen teröristin kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, hainlere nefes aldırılmayacağını ve operasyonların yaz kış demeden, yılın 365 günü devam ettiğini söyledi.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DURMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve sürdürüleceğine dikkat çekti. Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ATAK ATIŞLARI (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

"Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Zırhlı Araçlar ve J-SİHA ile icra edilen keşif gözetleme faaliyetinde tespit edilen terörist, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla düzenlenen "GÜRZ-16" operasyonunda etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

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