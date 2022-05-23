Haberler Haber Videoları Van Muradiye'de kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi

Van Muradiye'de kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi

Van Muradiye'de kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi
23.05.2022 15:40

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:58
Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı...
Haber 00:51
Beyazıt'ta silahlı çatışma...
Haber 00:55
İstanbul Fatih'te silahlı...
Haber 02:38
Örgüt üyeleri tek tek itiraf...
Haber 03:02
İstanbul'a bir metro hattı...
Haber 00:49
Tekmeler havada uçuştu! Yol...
Haber 31:02
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 00:25
Kavga günyüzüne çıktı! Yavaş,...
Haber 02:52
81 ilden gelecek on binlerce...
Haber 01:37
Kan donduran cinayet: Ofisinde...
Haber 00:55
"4'üncü sondaj gemimiz...
Haber 02:21
Şok olay! Ormanda bulundu

Son dakika haberleri... Van'ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimler sırasında kacak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi, canlı olan 7 ton balık suya bırakıldı.

Haber Videoları

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette soğan çuvallarının altına gizlenmiş torbalarda 4 ton ölü inci kefali ele geçirildi.

Kaçak balık avlayan kişiye 15 bin 159 lira idari para cezası uygulandı, araç da 15 gün boyunca trafikten men edildi.

İlçeye bağlı Yalındüz Mahallesi'nde de denetim yapan ekipler, kaçak avcıların mahalleden geçen nehre bıraktığı 400 ve 200 metrelik iki manyat ağı ve ağa takılmış yaklaşık 7 ton canlı inci kefalini ele geçirdi.

Canlı balıklar tekrar suya bırakıldı, ağlar da İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

SON DAKİKA