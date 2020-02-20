Filozof Atakan olarak kısa sürede Türkiye gündemine oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar, sosyal medyada paylaşılan bir video ile tanındı. "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok." diyen Filozof Atakan,"Okuldan önce ayrıca bir ahlak eğitimi, ahlak, terbiye ve saygı eğitimi verilmesi gerekiyor. Ondan sonra ise felsefe eğitimi verilmesi gerekiyor." sözleriyle dikkat çekti. İşte Türkiye'nin konuştuğu 10 yaşındaki Filozof Atakan ve sosyal medyadan gelen yorumlar...