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Adam olacak çocuk! Kitap kurdu yı salladı

Kitap kurdu (10), bilgi birikimi ile yı salladı. 5 ayda 250'den fazla kitap okuduğunu açıkladı. Hayalini anlattı: Felsefe, fizik ve matematiği çok seviyorum. Büyüyünce psikiyatrist ve olmak istiyorum.

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Adam olacak çocuk
Kitap kurdu (10), bilgi birikimi ile yı salladı. 5 ayda 250'den fazla kitap okuduğunu açıkladı. Hayalini anlattı: Felsefe, fizik ve matematiği çok seviyorum. Büyüyünce psikiyatrist ve olmak istiyorum.


HELAL ÇOCUK
İstanbul'da yaşayan 10 yaşındaki Atakan Kayalar, bir kitap mağazasında felsefe ile ilgilenen bir twitter kullanıcısının dikkatini çekti.



Görüntüleri paylaşılan 10 yaşındaki Atakan sosyal medyanın gündemine otururken, kitaplara olan ilgisi görenleri şaşkına çevirdi.


Atakan, 5 ayda 250 kitap okuduğunu söyledi.

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