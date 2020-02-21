



Beş ayda okuduğu 250 kitap ve felsefe üzerine yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaptığı açıklamaların yanı sıra hal ve davranışlarıyla da birçok kesimin takdirini toplarken, bazı kesimlerin de tepkisini çeken "Filozof" lakaplı 10 yaşındaki Atakan'ın, televizyon kanallarına verdiği röportaj sırasında annesine yönelik sarf ettiği sözler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.