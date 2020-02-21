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"" olarak ünlenen 'ın annesine davranışı yı ikiye böldü

Yaptığı felsefik konuşmalarla nın gündemine oturan ve bir anda "" olarak ünlenen 10 yaşındaki ‘ın röportaj sırasında annesine davranışı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri Atakan'ın annesine davranışını "saygısızlık" olarak yorumlarken kimileri ise olayın bu kadar küçük yaşta bir çocuğun sosyal medyada kısa sürede ünlenmesinden kaynaklandığını savunarak Atakan'ın üzerine gidilmemesi ve "rahat bırakılması" gerektiğini öne sürdü.

  • Yaşam
  • 21.02.2020 09:37
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 09:44
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Beş ayda okuduğu 250 kitap ve felsefe üzerine yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaptığı açıklamaların yanı sıra hal ve davranışlarıyla da birçok kesimin takdirini toplarken, bazı kesimlerin de tepkisini çeken "Filozof" lakaplı 10 yaşındaki Atakan'ın, televizyon kanallarına verdiği röportaj sırasında annesine yönelik sarf ettiği sözler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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