Beş ayda okuduğu 250 kitap ve felsefe üzerine yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaptığı açıklamaların yanı sıra hal ve davranışlarıyla da birçok kesimin takdirini toplarken, bazı kesimlerin de tepkisini çeken "Filozof" lakaplı 10 yaşındaki Atakan'ın, televizyon kanallarına verdiği röportaj sırasında annesine yönelik sarf ettiği sözler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
"Filozof Atakan" olarak ünlenen Atakan Kayalar'ın annesine davranışı sosyal medyayı ikiye böldü
Yaptığı felsefik konuşmalarla sosyal medyanın gündemine oturan ve bir anda "Filozof Atakan" olarak ünlenen 10 yaşındaki Atakan Kayalar‘ın röportaj sırasında annesine davranışı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri Atakan'ın annesine davranışını "saygısızlık" olarak yorumlarken kimileri ise olayın bu kadar küçük yaşta bir çocuğun sosyal medyada kısa sürede ünlenmesinden kaynaklandığını savunarak Atakan'ın üzerine gidilmemesi ve "rahat bırakılması" gerektiğini öne sürdü.
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