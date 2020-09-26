Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem: Van'da dere yatağına gizlenmiş 71 kilo 453 gram eroin ele geçirildi

26.09.2020 10:55

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, dere yatağında üzeri taşlarla kapatılmış çuvallar içerisinde 71 kilo 453 gram eroin ele geçirildi.

VAN'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, dere yatağında üzeri taşlarla kapatılmış çuvallar içerisinde 71 kilo 453 gram eroin ele geçirildi.





71 KİLO 453 GRAM ELE GEÇİRİLDİ

Başkale ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu tacirlerinin dere yatağına gizlediği 3 çuval içerisinde 71 kilo 453 gram eroin ele geçirdi.









Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.