Üsküp'te bir esnafın, gelen Türk ziyaretçilerle diyaloğu izleyenlerin yüreğini ısıttı. “Biz devlet nedir, devlet için ölmek nedir çok iyi biliriz. Siz zannetmeyin ki bu bayrak sadece Türkiye'nin, Türklerin bayrağı. O bayrak dünyadaki Müslümanların bayrağıdır...” Üsküplü esnafın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Üsküplü esnaftan tarihi sözler: “Siz zannetmeyin ki bu bayrak sadece Türklerin bayrağı…”02.12.2019 22:15
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