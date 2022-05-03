Ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı

Olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Aralarında Galatasaray'ın da olduğu birçok Süper Lig ekibinde forma giyen ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın babası Mehmet Sarı'nın kiracısı İlkem Onur Cengiz, daireyi boşaltması için aldığı hakaret dolu telefonlarının ardından saldırıya uğradı.





Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'nın darp ettiği 33 yaşındaki mühendis, başından geçenleri anlattı. İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu 33 yaşındaki İlkem Onur Cengiz, Mehmet Sarı'dan 2017 yılında kiraladığı dairenin düzenli kira artışı ile birlikte ödemelerini gerçekleştiriyordu. Cengiz, son zamanlarda ev ile ilgili Mehmet Sarı'nın oğlu Şaban Sarı ile iletişim halindeydi. Sabah'ta yer alan habere göre, Sene başında 3250 Türk lirası olan dairenin kirası 4 bin liraya çıkarıldı. Yaklaşık 5 yıldır ev sahipleriyle hiçbir sorun yaşamayan kiracı Cengiz, son 3 ayda tehdit telefonları almaya başladı.

VEYSEL SARI'NIN KARDEŞİNDEN KÜFÜRLÜ TEHDİTLER

Cengiz, ödemelerini düzenli yaptığı ve daireyi de sözleşmeye uygun kullanmayı sürdürdüğü halde Şaban Sarı'nın kendisini arayarak oturduğu daireyi apart kiralama şirketine kiraya vereceğini söyleyerek boşaltmasını istedi. Sözleşmesini hatırlatan genç adam, Sarı'nın "Evimden çık yoksa seni …" şeklinde küfür ve hakaretlerine maruz kaldı.

KAPI AĞZINDA SALDIRI

Cengiz, son olarak 1 Mayıs akşamı evinde misafir bulunduğu sırada sözleşme kapsamında kullanımı kendisine ait olan terastan sesler geldiğini farketti. Terasa bakan Cengiz, Şaban Sarı ve tanımadığı bir kişinin Cengiz'e ait olan eşyalarına müdahale ediyordu. Cengiz, neler olduğunu sorduğunda ise "Sana ne lan burası benim evim" yanıtıyla karşılaştı.

"DAİREYİ BOŞALT YOKSA ÖLDÜRÜRÜM"

Sözleşmeyi hatırlatan Cengiz'e arkadaşıyla birlikte saldıran Sarı, "Sen kimin evine çöküyorsun lan" diyerek Cengiz'i evinin içinde dışarı çekti ve darp etti. Saldırının ardından kanlar içerisinde kalan İlkem Onur Cengiz, kendi imkânlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı. Tedavinin ardından darp raporu alan Cengiz'in burnunda kırık, kulak çevresinde ve yüzünde derin yaralar oluştu.





(Şaban Sarı)

"HAYATIMDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Darp raporuyla birlikte soluğu Savcılık'ta alan genç mühendis, "Ev sahibim beni sözleşmeli olan evimden çıkarmak için son 3 aydır baskı yapıyordu. Dün akşam da ev sahibim Şaban Sarı, yanında getirdiği bir kişiyle beni evimde arkadaşımın önünde darp etti. Beni evden çıkmazsam öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Burnumu kırdı, sağ kulağım patladı. Ölümle tehdit ediliyorum. Hayatımdan endişe ediyorum." dedi.

Başına geleceklerin sorumlusu olarak futbolcu Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'yı işaret eden Cengiz; şikâyetçi oldu. Sarı'nın apartmandaki diğer kiracıları da aynı şekilde evi boşaltmaları yönünde sıkıştırdığını belirten Cengiz, apartmanı otele çevirmek istediklerini ileri sürdü.

"BU SÜREÇTE HUKUKİ OLMAYAN BİR ŞEY YAPMADIK"

Kiracılarına saldırdığı iddia edilen Şaban Sarı ise asıl saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu savundu. Kiracıyı tahliye etmek için geçtiğimiz perşembe mahkemeye başvuruda bulunduklarını ifade eden Sarı, İlkem Onur Cengiz'in daireyi internetteki bir uygulama üzerinden yabancı turistlere kiraladığını iddia etti. Sarı, "Binadaki komşulardan daireyi yabancılara kiraladığını duydum. Telefonla konuştuk; 'Kardeş buranın Fransız, İtalyan, yabancı uyruklu vatandaşlar buraya gelip evinde ikamet ediyor. Benim seninle alakalı bir alt kiralamam yok. Sadece seninle alakalı bir kira sözleşmem var' diye. Orayı kiralıyor, bana üç lira veriyorsa oradan üç yüz lira kazanıyor. Şimdi bunun hukuksal olarak takipçisiyim" dedi.

Sarı, olay günü binaya kontrol amacıyla gittiklerini belirterek "Spontane gelişti, Çatıma baktım, 5-10 dakika oturdum çatımda. Kesinlikle kiracıyla alakalı gitmedim oraya. Yani ben onu kesinlikle rahatsız etmedim. Çatıdan indikten sonra kapıyı açtı, 'Bir saniye bekler misiniz' dedi. Ondan sonra, 'Burası benim özel mülküm' dedi. 'Seni bir daha burada görmeyeceğim' dedi. Üstüme saldırdı, orada bir arbede çıktı. Ondan sonra ben de çektim gittim" şeklinde konuştu.

Kendisinin de darp raporu aldığını söyleyen Şaban Sarı, şöyle konuştu:

"Gerekli şikayetleri de karakola bildirdim. Şu an karşılıklı şikayetçiyiz zaten birbirimizden. Yasal süreçten bahsediyor, evden çıkarılması için. Onları tabii avukatlar daha iyi bilir. Biz zaten bu olay olmadan bir iki gün önce, tahliyeyle alakalı davamızı açtık. Bu tahliye sürecimiz devam edecek. Biz bu hukuk dışında hiçbir şekilde bir şey yapmadık. Kendi ailemdeki bireylerin de isimlerini zikrediyor. Aile bireylerinin bununla bir alakası yok. Konu benimle alakalı. Beraber kendisi de davacı oldu. Darp raporu aldı. Ben de davacı oldum. Darp raporumu sundum. Kendisi çıktı, kendisi laf attı, kendisi saldırdı. Şu an mağduru oynuyor."