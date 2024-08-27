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Üniversite tercihinde bilgisayar mühendisliğine yerleşen kız ağlama krizine girdi!
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Üniversite tercihinde bilgisayar mühendisliğine yerleşen kız ağlama krizine girdi!

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024, 13:14   |   Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024, 13:14

Hayallerindeki üniversiteye girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Ardından ise geçtiğimiz haftalarda tercih yaptı. Tercih sonuçlarında istediği bölüme yerleşen adayların yüzü gülerken, giremeyen adaylar ise hayal kırıklığı yaşadı. Sosyal medyaya düşen bir video bu hayal kırıklığının en net göstergesi oldu. Üniversitede Diş Hekimliği bölümünü isteyen ancak birinci tercihi olan Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşen genç bir kız, ailesini suçlayarak hüngür hüngür ağladı. O anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Üniversite tercihinde bilgisayar mühendisliğine yerleşen kız ağlama krizine girdi! Sosyal medya ikiye bölündü: Kendini rezil etti
Üniversite tercihinde bilgisayar mühendisliğine yerleşen kız ağlama krizine girdi! Sosyal medya ikiye bölündü: Kendini rezil etti

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