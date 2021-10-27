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Ümraniye'de tünel kapatarak araç üzerinde dans eden sürücülere ceza kesildi

Ümraniye'de tünel kapatarak araç üzerinde dans eden sürücülere ceza kesildi
27.10.2021 09:55
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Ümraniye'de 24 Ekim tarihinde Alemdağ Caddesindeki tünel girişini otomobilleriyle kapatarak araç üzerinde dans eden sürücüler E.Y., S.Ö. ve Y.M.'e bin 8'er Lira cezai işlem uygulandı.

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Sürücüler ayrıca, 'Kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Ümraniye'de 24 Ekim tarihinde Alemdağ Caddesindeki tünel girişini otomobilleriyle kapatarak araç üzerinde dans eden kişilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlerince yürütülen çalışmalar kapsamında E.Y., S.Ö. ve Y.M. yakalandı.

E.Y., S.Ö. ve Y.M.'e 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince bin 8'er lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 3 sürücü, 'Kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

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