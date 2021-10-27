CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde yolsuzluk! 11 kişi gözaltında!

Son dakika haberleri... Yolsuzlukları ile ünlü CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi. CHP'li İzmir Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.