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Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan'dan DNA açıklaması
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Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan'dan DNA açıklaması

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 06:59

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan mahkemenin verdiği karara ilişkin konuştu. DNA testinin usulüne göre yapılmadığını söyleyen Gülatan, Adli Tıp Raporu’na itiraz ettiklerini ifade ederek, "Testin tekrarlanmasını istiyoruz” dedi. Dündar’ın, itirazın kabul edilmemesi için Koç Üniversitesi’nden 5 hoca ile 50 sayfalık rapor hazırlattığını belirten Gülatan, “Korkusu yoksa neden böyle bir rapor hazırlatma ihtiyacı hissediyor? Madem kendisine bu kadar güveniyor, o zaman bir daha örnek versin. Dilan Çıtak’ın da tekrarlanan test sonucu İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Dündar'ın ikiyüzlü olduğunu ifade eden Gülatan, "Yani ekran önünde başka, bana başka konuştu, belden aşağıya vurmaya çalıştı." şeklinde konuştu.

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