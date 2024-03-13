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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 12:33 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 12:32

Tuzla'da gaspçılar sert kayaya çarptı: 2 milyonu çalmak isterken yakalandılar

Tuzla'da içinde 2 milyon lira bulunan çantayı gasp etmeye çalışan 2 şüpheli mağdurun elindeki çantayı almayı başaramayınca olay yerinden kaçtı. Kameraya yansıyan görüntüler sonrası gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Tuzla'da içinde 2 milyon lira bulunan çantayı gasp etmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı

Tuzla İçmeler Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi'nde 6 Mart Çarşamba günü saat 17.40 sıralarında döviz bürosu çalışanı M.Ş. (55), içinde 2 milyon lira bulunan çantayla yürürken 3 kişinin saldırısına uğradı.

ÇANTAYI ALAMAYINCA KAÇTILAR
Saldırganlardan ikisi mağdurun elindeki para dolu çantayı almaya çalışırken, arkada bulunan başka bir şüpheli havaya ateş etmeye başladı. Ancak şüpheliler, mağdurun elindeki çantayı almayı başaramayınca olay yerinden kaçtı.

Yaşanan gasp teşebbüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS YAKALADI
Poliste ifade veren M.Ş., bir kuyumcudan 30 bin dolar ve 35 bin euro para bozdurduğunu kendisine verilen paralarla iş yerine dönmeye çalışırken saldırıya uğradığını anlattı. Kendisine saldıranları tanımadığını söyleyen M.Ş. şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Başakşehir'den çalındığı tespit edilen otomobilin izi Kocaeli, Gebze'de bulundu. Park edilmiş otomobil çevresinde pusu kuran polis ekipleri bir süre sonra aracı almaya gelen Celal P. (29) ve Ferdi P.'yi (20) gözaltına aldı.

18 SUÇ KAYDI
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Ferdi P.'nin daha önceden 18 suç kaydı olduğu, 3 ayrı dosyadan aranmasının bulunduğu ayrıca hakkında 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Celal P.'nin ise 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kimliği tespit edilen 3. şüphelinin ise yakalama çalışmaları başlatıldı.

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