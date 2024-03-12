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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 12 Mart 2024, 16:54 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024, 16:59

Türk demokrasi tarihinde ikinci darbe: 12 Mart Muhtırası'nın üzerinden 53 yıl geçti

Türk demokrasisi, 27 Mayıs 1960 darbesinden 11 yıl sonra sivil siyasete yeniden müdahale edilen 12 Mart 1971 Muhtırası ile karşılaştı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç ve kuvvet komutanlarının imzasını taşıyan 3 maddelik muhtıra ile Başbakan Süleyman Demirel istifa etmez ve yerine askerlerin onaylayacağı bir hükümet kurulmazsa, ordunun idareyi doğrudan üzerine alacağı bildirildi. Başbakan Süleyman Demirel'in istifa etmek zorunda kaldığı bu süreçte, Türkiye "ara rejim" dönemine girdi. Çok sayıda işkence ve kötü muamele iddiasının ortaya atıldığı, demokrasinin kaybedildiği bu dönemde, temel hak ve özgürlükler de ağır yara aldı. Demirel'in istifa etmek zorunda kaldığı bu süreçte, dönemin CHP Milletvekili Nihat Erim, partisinden istifa ederek 26 Mart'ta Başbakan oldu.

Türk demokrasi tarihinde ikinci darbe: 12 Mart Muhtırasının üzerinden 53 yıl geçti
Türk demokrasi tarihinde ikinci darbe: 12 Mart Muhtırası'nın üzerinden 53 yıl geçti

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